У Голосіївському районі Києва волонтери третій день допомагають прибирати територію навколо дитячого садка, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного обстрілу 8 липня.

Як передає кореспондент LB.ua, двір закладу розчистили, тому основні роботи зараз тривають всередині однієї з будівель, яка від вибуху залишилася без вікон.

За словами директорки дитячого садка, ушкоджень зазнали стіни будівлі, через що її реставрація ускладнена.

“У нас є два приміщення, одне з яких не придатне для використання, адже його покосило внаслідок російської атаки. Ми чекаємо на рішення експертної комісії, яка скаже, що робити далі. Швидкість відновлення будівлі залежить насамперед від кількості матеріалів та швидкості ухвалення рішень тих, хто може у цьому допомогти. Волонтери зараз допомагають нам, частину з них надав районний відділ освіти. Тільки спеціалісти можуть оцінити, скільки часу піде на відновлення”, – пояснила Оксана Жарких.

Вона також наголосила на тому, що їм потрібна допомога, зокрема, матеріали для відновлення, вода і люди, адже «роботи вистачає».

Під час ракетної атаки в понеділок в садку було 35 дітей. Вони всі були в укритті, ніхто не постраждав.

Фото: Віталій Ткачук В дитсадку в Голосіївському районі Києва продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару 8 липня

Фото: Віталій Ткачук В дитсадку в Голосіївському районі Києва продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару 8 липня

Фото: Віталій Ткачук В дитсадку в Голосіївському районі Києва продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару 8 липня