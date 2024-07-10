США і Україна обговорюють дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по Росії

США обговорюють із Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території вглиб Росії.
Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт "Голосу Америки".
Сміт зазначив, що США "ретельно та тісно співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та керівні принципи, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам".
"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", - додав представник Держдепу.
За словами Сміта, Штати й надалі коригуватимуть і адаптуватимуть безпекову допомогу відповідно до потреб Києва.
- Нова політика США забороняє Україні бити по ключових аеродромах РФ, зокрема — на відстані більше, ніж на 100 кілометрів вглиб Росії.
- Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджувало, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін впевнений, що саме дозвіл США для України завдавати удари по території Росії допоміг зупинити наступ російських військ на Харківщині.
- Нещодавно помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слуханнях в Конгресі заявив - якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.