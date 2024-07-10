США і Україна обговорюють дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по Росії

"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам", - повідомив заступник помічника державного секретаря США.

США обговорюють із Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території вглиб Росії.

Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт "Голосу Америки".

Сміт зазначив, що США "ретельно та тісно співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та керівні принципи, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам".

"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", - додав представник Держдепу.

За словами Сміта, Штати й надалі коригуватимуть і адаптуватимуть безпекову допомогу відповідно до потреб Києва.