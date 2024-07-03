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Україні дозволять стріляти на більшу відстань, ​​якщо РФ спробує розширити фронт, – представник Держдепу на слуханнях в Конгресі

Законодавці під час слухань закликали зняти обмеження на удари по території Росії.

Україні дозволять стріляти на більшу відстань, ​​якщо РФ спробує розширити фронт, – представник Держдепу на слуханнях в Конгресі
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Фото: скрин відео

Помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слуханнях в Конгресі розповів, за яких умов Україні дозволять бити американською зброєю по Росії на більшу відстань.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

"Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань", - сказав О'Браєн .

Втім, зазначив він, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

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"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", – наголосив помічник Держсекретаря з питань Європи під час слухань.

Він зауважив, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

В свою чергу, законодавці під час слухань в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин закликали зняти обмеження на удари по території Росії.

"Військовий злочинець Путін і його сили розрахували точну дистанцію для ударів по Україні з Російської території – таким чином, щоб Україна не могла завдати ударів у відповідь. Хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього очевидно недостатньо", – заявив конгресмен-республіканець Джо Вілсон, і підкреслив, що Україна має виграти цю війну, але перемога можлива лише якщо США це дозволять.

Раніше конгресмен-демократ Грегорі Мікс заявив, що також підтримує зняття обмежень із ЗСУ та назвав це потребами оборони.

"Мені здається, що це має сенс, якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти туди. Якщо це – будь-яка інша точка, то Україна повинна мати змогу дістатися і до неї. Бо з їхньої сторони це не напад, це – захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну", – сказав Мікс.

  • Нова політика США забороняє Україні бити по ключових аеродромах РФ, зокрема — на відстані більше, ніж на 100 кілометрів вглиб Росії.

  • Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджувало, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території Росії.

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