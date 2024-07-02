Понад 100 людей загинули в Індії під час релігійного свята

Інцидент стався, коли люди виходили зі зборів через задуху.

Сьогодні, 2 липня, понад 100 людей, переважно жінок і дітей, загинули в тисняві під час релігійного заходу на півночі Індії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що це був найбільш смертоносний випадок в країні за понад десять років.

Наразі залишаються незрозумілими обставини, які призвели до тисняви. Згідно із заявами свідків і місцевих чиновників місцевим телевізійним новинам, це було поєднання жахливої спеки та релігійного запалу.

Інцидент стався, коли люди виходили зі зборів через задуху.

Генеральний інспектор округу Шалабх Матхур повідомив, що 116 людей загинули в тисняві.

Водночас очевидці розповіли, що тиснява почалася, коли проповідник виходив з місця події. Тоді віряни кинулися до виходу, щоб побачити його ближче, тоді як багато хто лежав на землі, шукаючи його благословення.

Місцева влада оголосила компенсацію в розмірі 2 400 доларів для сімей загиблих і 600 доларів для кожного постраждалого.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив, що жертвам буде надано всіляку допомогу.