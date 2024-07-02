Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
ГоловнаСвіт

Понад 100 людей загинули в Індії під час релігійного свята

Інцидент стався, коли люди виходили зі зборів через задуху.

Понад 100 людей загинули в Індії під час релігійного свята
Офіцери поліції готують документи для ідентифікації жертв тисняви ​​в лікарні, Індія, 2 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 липня, понад 100 людей, переважно жінок і дітей, загинули в тисняві під час релігійного заходу на півночі Індії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що це був найбільш смертоносний випадок в країні за понад десять років.

Наразі залишаються незрозумілими обставини, які призвели до тисняви. Згідно із заявами свідків і місцевих чиновників місцевим телевізійним новинам, це було поєднання жахливої спеки та релігійного запалу.

Підписуйтесь на наш Google News

Інцидент стався, коли люди виходили зі зборів через задуху.

Генеральний інспектор округу Шалабх Матхур повідомив, що 116 людей загинули в тисняві.

Водночас очевидці розповіли, що тиснява почалася, коли проповідник виходив з місця події. Тоді віряни кинулися до виходу, щоб побачити його ближче, тоді як багато хто лежав на землі, шукаючи його благословення.

Місцева влада оголосила компенсацію в розмірі 2 400 доларів для сімей загиблих і 600 доларів для кожного постраждалого.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив, що жертвам буде надано всіляку допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies