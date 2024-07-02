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Глава Пентагону анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $2,3 мільярда

Новий оборонний пакет містить протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Глава Пентагону анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $2,3 мільярда
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосять про новий оборонний пакет допомоги Україні в розмірі 2,3 мільярда доларів, який включатиме протитанкову зброю, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі в вівторок з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Вашингтоні, пише АР.

Заява Остіна прозвучала під час зустрічі з ним у Пентагоні міністра оборони України Рустема Умерова. І вони знаменують сильну відповідь на прохання Києва допомогти у боротьбі з російськими військами в Донецькій області.

"Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для стримування російської агресії", — заявив глава Пентагону.

  • Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати працюють над посиленням української протиповітряної оборони і найближчим часом, ймовірно ще напередодні саміту НАТО 10 липня, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.
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