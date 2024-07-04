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Президент Євроради - Угорщині: головування у ЄС не дає права взаємодіяти з Росією від імені блоку

Так Мішель відреагував на появу інформації про можливий візит Віктора Орбана до РФ.

Президент Євроради - Угорщині: головування у ЄС не дає права взаємодіяти з Росією від імені блоку
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Почергове головування в Євросоюзі не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

На цьому наголосив президент Європейської Ради Шарль Мішель після того, як з'явилася інформація, що глава угорського уряду Віктор Орбан нібито має відвідати Москву.

Угорщина, як відомо, головує у блоці з 1 червня і до 31 грудня.

"Європейська Рада чітко дає зрозуміти: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбутися без України", - заявив Мішель.

  • 2 липня Віктор Орбан відвідав Україну. На зустрічі з Володимиром Зеленським він запропонував припинити вогонь, а тоді вже говорити про мир. Але згодом визнав, що український президент не підтримав його пропозицію.
  • Після зустрічі зі Зеленським у Києві Орбан зателефонував російському міністрові закордонних справ Сергію Лаврову. А потім у ЗМІ з'явилася інформація, що Орбан нібито має відвідати Росію.
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