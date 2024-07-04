Президент Євроради - Угорщині: головування у ЄС не дає права взаємодіяти з Росією від імені блоку

Так Мішель відреагував на появу інформації про можливий візит Віктора Орбана до РФ.

Почергове головування в Євросоюзі не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

На цьому наголосив президент Європейської Ради Шарль Мішель після того, як з'явилася інформація, що глава угорського уряду Віктор Орбан нібито має відвідати Москву.

Угорщина, як відомо, головує у блоці з 1 червня і до 31 грудня.

"Європейська Рада чітко дає зрозуміти: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбутися без України", - заявив Мішель.