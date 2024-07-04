У Зеленського спростували інформацію про інтерв’ю Такеру Карлсону

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про нібито плани глави держави дати інтерв’ю американському ексжурналісту FoxNews, трампісту Такеру Карлсону.

“Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає”, – написав Никифоров.

Раніше Карлсон, відомий, зокрема, своєю лояльністю до російської влади, у своєму акаунті в мережі X анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.