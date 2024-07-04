На саміті НАТО оприлюднять конкретні кроки щодо членства України, – представник Держдепу

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс повідомив “Голосу Америки”, що НАТО запропонує Україні "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі під час саміту наступного тижня у Вашингтоні.

“Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО. Разом це те, що ми називаємо "містком до членства" в НАТО. Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО”, – сказав Джонс.

Також очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але високопосадовець Держдепу сказав, що конкретне формулювання ще узгоджується.