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На саміті НАТО оприлюднять конкретні кроки щодо членства України, – представник Держдепу

У Держдепі назвали це "містком до членства" в НАТО.

На саміті НАТО оприлюднять конкретні кроки щодо членства України, – представник Держдепу
Фото: medium.com

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс повідомив “Голосу Америки”, що НАТО запропонує Україні "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі під час саміту наступного тижня у Вашингтоні. 

“Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО. Разом це те, що ми називаємо "містком до членства" в НАТО. Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО”, – сказав Джонс.

Також очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але високопосадовець Держдепу сказав, що конкретне формулювання ще узгоджується.

  • Напередодні Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата повідомило, що члени НАТО погодили фінансову допомогу для України на 40 млрд євро на наступний рік. Країни-члени НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту Альянсу у Вашингтоні.
  • Нещодавно видання Politico повідомило, що Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території. В разі обрання республіканець чинитиме опір розширенню Альянсу на схід.
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