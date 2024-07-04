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На Житомирщині вночі збили 3 “шахеди”. Уламки впали на приватний будинок, постраждала жінка

Жінку госпіталізували.

На Житомирщині вночі збили 3 “шахеди”. Уламки впали на приватний будинок, постраждала жінка
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Сьогодні вночі, під час повітряної атаки, силами протиповітряної оборони над територією Житомирщини за попередньою інформацією знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед", повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. 

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога.

Зазначимо, вночі над Україною ППО збила 21 із 22 запущених Росією "шахедів". Ворожі безпілотники збили оборонці неба у межах шести областей.

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