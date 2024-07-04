Через ворожий обстріл горіло поле із пшеницею у Миколаївській області

Ворожі війська за добу обстріляли дві громади області.

Через ворожий обстріл у Миколаївській області горіло поле із пшеницею. Пожежу оперативно вдалося ліквідувати.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Увечері, 3 липня, близько 20:00 ворожого обстрілу зазнала Снігурівська громада. Внаслідок чого виникло займання поля з пшеницею, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", – написав він.

Також зранку, 3 липня, о 09:53 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Через обстріли Очакова на Миколаївщині загорілося кілька житлових будинків.