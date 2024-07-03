Київська влада встановлює рамки-розпилювачі води

Передбачено 19 локацій з рамками для охолодження.

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Фото: Скріншот з відео

В столиці встановлюють рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що рамки встановлять у столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста.

Цього літа передбачено 19 локацій з рамками для охолодження.

Вони працюватимуть до закінчення літнього сезону в активні сонячні дні.

Рамки встановлять на таких локаціях:

Голосіївський район:

парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

парк «Позняки», сквер на вулиці Кошиця.

Деснянський район:

парк «Деснянський», парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича.

Дніпровський район:

парк «Перемога», парк «Аврора», парк біля озера Тельбін.

Оболонський район:

сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка.

Печерський район:

бульвар Лесі Українки (бульварна частина), парк «Слави».

Подільський район:

Куренівський парк, сквер на площі Щекавицькій.

Святошинський район:

парк «Совки», парк «Інтернаціональний».

Солом’янський район:

парк «Відрадний», парк імені Миколи Зерова, сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.

Шевченківський район: