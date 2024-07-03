Київська влада встановлює рамки-розпилювачі води

В столиці встановлюють рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зазначається, що рамки встановлять у столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста.
Цього літа передбачено 19 локацій з рамками для охолодження.
Вони працюватимуть до закінчення літнього сезону в активні сонячні дні.
Рамки встановлять на таких локаціях:
Голосіївський район:
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парк імені Максима Рильського.
Дарницький район:
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парк «Позняки», сквер на вулиці Кошиця.
Деснянський район:
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парк «Деснянський», парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича.
Дніпровський район:
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парк «Перемога», парк «Аврора», парк біля озера Тельбін.
Оболонський район:
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сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка.
Печерський район:
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бульвар Лесі Українки (бульварна частина), парк «Слави».
Подільський район:
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Куренівський парк, сквер на площі Щекавицькій.
Святошинський район:
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парк «Совки», парк «Інтернаціональний».
Солом’янський район:
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парк «Відрадний», парк імені Миколи Зерова, сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.
Шевченківський район:
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вулиця Хрещатик (бульварна частина).