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У Пущі Водиці шахраї викрали документи жінки та продали її будинок і землю вартістю 7,3 млн гривень, – прокуратура

Наразі майно повернуто законній власниці у порядку цивільного судочинства.

У Пущі Водиці шахраї викрали документи жінки та продали її будинок і землю вартістю 7,3 млн гривень, – прокуратура
Фото: Київська міська прокуратура

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох учасників злочинної групи, які шляхом шахрайства продали будинок та землю киянки, повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, зловмисники познайомились із самотньою жінкою, що мешкала в Пущі Водиці. Їй належав будинок площею 144 м.кв та земельна ділянка площею 0,1000 га по вулиці Миколи Юнкерова. Шахраї викрали документи жінки та в подальшому переклеїли в її паспорт фото іншої жінки, яка погодилась взяти участь у шахрайстві за 100 доларів США. Надалі вона, видаючи себе за власницю будинку та землі, оформила довіреність на представництво її інтересів на іншу людину.

Згодом за допомогою довіреності будинок та землю продали новому власнику. Вартість незаконного проданого майна жінки складає 7,3  млн гривень. Таким чином їй завдано збитків на таку суму.

Наразі майно повернуто законній власниці у порядку цивільного судочинства.

Тим часом у Києві судитимуть псевдоволонтера, який заволодів коштами на майже 1 млн гривень. Чоловік ошукав знайомих, серед яких дружина військового, обіцяючи купити тепловізор, дрони та авто для ЗСУ.

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