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Вчора Росія атакувала Київ двома крилатими ракетами “Іскандер-К”, ‒ Євлаш

Обидві знищили сили української ППО.

Вчора Росія атакувала Київ двома крилатими ракетами “Іскандер-К”, ‒ Євлаш
Ілля Євлаш
Фото: Повітряні сили України

Вчора російська армія атакувала Київ двома крилатими ракетами “Іскандер-К”, обидві знищили сили української ППО.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що зазвичай ворог атакує українські міста вночі.

“Переважно противник атакує вночі, цього разу вони завдали удару увечері, в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей”, ‒ сказав речник.

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Також РФ противник завдав вночі балістичного удару по Дніпру трьома ракетами “Іскандер-М” і вдарив балістикою по Кропивницькому.

Євлаш додав, що сьогоднішня ніч була відносно спокійною, росіяни не застосовували безпілотники “Shahed”. Проте залишається активність стратегічної авіації РФ біля Харкова, Херсонщини та інших прифронтових територій. На мешканців скидають авіабомби КАБ.

  • Падіння уламків ракети внаслідок вчорашньої атаки ворога призвело до пошкодження багатоповерхівки в Оболонському районі Києва. Там постраждали шестеро людей.
  • Також унаслідок учорашньої ракетної атаки в Київській області травми отримали три людини, зокрема дитина. Всі потерпілі госпіталізовані. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає, але пошкодження спричинили уламки.
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