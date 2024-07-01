Вчора Росія атакувала Київ двома крилатими ракетами “Іскандер-К”, ‒ Євлаш

Вчора російська армія атакувала Київ двома крилатими ракетами “Іскандер-К”, обидві знищили сили української ППО.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що зазвичай ворог атакує українські міста вночі.

“Переважно противник атакує вночі, цього разу вони завдали удару увечері, в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей”, ‒ сказав речник.

Також РФ противник завдав вночі балістичного удару по Дніпру трьома ракетами “Іскандер-М” і вдарив балістикою по Кропивницькому.

Євлаш додав, що сьогоднішня ніч була відносно спокійною, росіяни не застосовували безпілотники “Shahed”. Проте залишається активність стратегічної авіації РФ біля Харкова, Херсонщини та інших прифронтових територій. На мешканців скидають авіабомби КАБ.