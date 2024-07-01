Троє людей поранені в Київській області унаслідок вчорашньої атаки (доповнено)

Унаслідок учорашньої ракетної атаки в Київській області поранені троє людей, зокрема дитина. Всі потерпілі госпіталізовані.
Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає, але пошкодження спричинили уламки. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
Пошкоджено три будинки – всі в одному районі. Там вибиті вікна та двері, пошкоджено стіни.
"Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл", – сказав голова ОВА.
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину. Рятувальники перебували в укритті і не постраждали.
"Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю", – йдеться у повідомленні.
- Учора ввечері російська армія випустила ракети на Київ. ППО їх збила, однак падіння уламків призвело до пошкодження багатоповерхівки в Оболонському районі. Там постраждали шестеро людей.
- Було відомо і про руйнування в області, але кількість поранених не озвучували.