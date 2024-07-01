Троє людей поранені в Київській області унаслідок вчорашньої атаки (доповнено)

Унаслідок учорашньої ракетної атаки в Київській області поранені троє людей, зокрема дитина. Всі потерпілі госпіталізовані.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає, але пошкодження спричинили уламки. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Пошкоджено три будинки – всі в одному районі. Там вибиті вікна та двері, пошкоджено стіни.

"Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл", – сказав голова ОВА.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину. Рятувальники перебували в укритті і не постраждали.

"Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України в Telegram У Київській області внаслідок удару пошкоджено пожежну частину