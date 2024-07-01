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Троє людей поранені в Київській області унаслідок вчорашньої атаки (доповнено)

Уламки пошкодили житлові будинки. 

Унаслідок учорашньої ракетної атаки в Київській області поранені троє людей, зокрема дитина. Всі потерпілі госпіталізовані.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає, але пошкодження спричинили уламки. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Пошкоджено три будинки – всі в одному районі. Там вибиті вікна та двері, пошкоджено стіни.

"Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл", – сказав голова ОВА.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину. Рятувальники перебували в укритті і не постраждали.

"Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю", – йдеться у повідомленні. 

У Київській області внаслідок удару пошкоджено пожежну частину
Фото: ДСНС України в Telegram
У Київській області внаслідок удару пошкоджено пожежну частину

  • Учора ввечері російська армія випустила ракети на Київ. ППО їх збила, однак падіння уламків призвело до пошкодження багатоповерхівки в Оболонському районі. Там постраждали шестеро людей.
  • Було відомо і про руйнування в області, але кількість поранених не озвучували. 
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