Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Протягом доби російська армія завдала 345 ударів із різних видів озброєння по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці.
149 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.
9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новоданилівку та Левадне.
186 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Любимівки та Одарівки.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти.