Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

186 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Любимівки та Одарівки.

149 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом доби російська армія завдала 345 ударів із різних видів озброєння по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.

Всього протягом доби російська армія вдарила по області 345 разів.

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