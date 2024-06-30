Увечері 30 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Києва та області.

Ракети прямували на південний схід від Чернігова на столицю, згодом ПС заявили про рух ворожих повітряних цілей через Бровари і попередили про небезпеку Вишгород.

Міський голова Києва Віталій Кличко опісля повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони. А тоді заявив про те, що був виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві після ракетної атаки РФ 30 червня 2024 року

"Всі підрозділи прямують на місце! Подробиці згодом", - додав міський голова.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що унаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

"За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС", - додав очільник військової адміністрації.



Кличко зазначив, що уламки впали на житловий будинок і сталося загоряння на 8 та 9 поверхах. Наразі звернень до медиків від жителів не було. У КМВА уточнили, що загорівся балкон на одному з поверхів.

Оновлення 20.34. Кличко заявив, що наразі двом постраждалим жінкам з будинку медики надають допомогу на місці. У потерпілих - гостра реакція на стрес.

"У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири", - додав міський голова Києва.

КМВА оприлюднила подробиці ворожої атаки. Ракетний удар зафіксували близько 19.30. За попередніми даними Повітряних сил, РФ, ймовірно, застосувала крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували на Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені. Тип та кількість ракет у підсумкових звітах оприлюднять військові.