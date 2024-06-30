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Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку кількість атак росіян сягнула 36

Наразі тут тривають дев’ять штурмових дій.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку кількість атак росіян сягнула 36
Українська армія

Станом на 19.00 30 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти шукають шляхи, аби вклинитися в українську оборону та спробувати вибити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Найбільш активні загарбники на Покровському напрямку. 

На Харківському напрямку росіяни спробували атакувати вісім разів. Тривають бої в районі Вовчанська. Противник активно застосовує авіацію з території рф, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.

На Куп’янському українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки. 

На Лиманському Сили оборони стримують ворога в районах Невського та Торського. Загальна кількість боєзіткнень досягла 11.

На Торецькому кількість штурмів загарбників збільшилась до шести. Триває бій неподалік Південного.

На Покровському окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають дев’ять штурмових дій, зокрема йдуть бої в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої.

Додались по дві ворожих спроби атакувати на Курахівському та Времівському напрямках. 

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