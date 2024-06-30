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Росіяни збільшили кількість атак на Харківському напрямку, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.

Росіяни збільшили кількість атак на Харківському напрямку, - Генштаб
Росіяни збільшили кількість атак на Харківському напрямку
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Російські окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Інша активність ворога відсутня.

Лиманський напрямок. Уже дев’ять штурмових дій агресора за сьогодні. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають. 

На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька.

На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.

На Времівському напрямку триває бій в районі Макарівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки.

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