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Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8,3 тисяч окупантів, ворожий літак і 10 російських ракет

Також ліквідовано 1240 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8,3 тисяч окупантів, ворожий літак і 10 російських ракет
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

За тиждень Сили оборони України ліквідували понад 8300 росіян та знищили 1240 одиниць озброєння та військової техніки противника, серед яких літак та 229 БПЛА.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 23 по 30 червня 2024 року втрати противника склали близько 8340 осіб особового складу", — повідомив Олександр Павлюк.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ, а саме:

Фото: Олександр Павлюк

  • 61 танк,
  • 126 бойових броньованих машин,
  • 338 артилерійських систем,
  • 2 РСЗВ,
  • 10 установок ППО,
  • 395 одиниць автотехніки,
  • 71 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, наші захисники знищили ворожий літак, 10 ракет та 229 БПЛА.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 1140 російських окупантів.

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