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На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника, один з нападників помер

Нападники застосували газовий балончик і холодну зброю проти прикордонника.

На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника, один з нападників помер
Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області на кордоні із Румунією двоє чоловіків напали на працівників ДПСУ. У відповідь прикордонники відкрили вогонь.  Внаслідок цього один чоловік загинув, інший — поранений.

Про це пише Суспільне з посиланням на коментар помічника керівника Чернівецького прикордонного загону Ігоря Заруднєва.

Відомо, що інцидент стався ввечері 29 червня.

"Чоловіки не виконали законних вимог прикордонного наряду. Прикордонникам довелося застосувати вогнепальну зброю після попереджувальних пострілів. Були постріли по порушникам, тому що вони застосували газовий балончик і холодну зброю проти прикордонника", — повідомив Заруднєв.

На місце події виїжджали швидка та правоохоронці. Справу розслідує ДБР.

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