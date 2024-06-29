Двоє чоловіків за "послугу" нелегального перетину кордону планували "розплатитися" працею

У Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Удобне затримали двох осіб, які планували переправити до Молдови двох чоловіків-нелегалів, які за таку "послугу" мали розплатитися своєю працею.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Протиправну схему організував 25-річний громадянин Молдови, який саме приїхав в Україну до свого неповнолітнього брата та втягнув його у "схему".

"Клієнтів довго не шукав – запропонував «мігрувати» двом своїм знайомим. Неповнолітній брат мав переводити порушників через кордон, а самому організатору залишалося тільки контролювати процес", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що "клієнти" за послугу з незаконного перетинання державного кордону планували розплатитись фізичною працею, виконуючи сільськогосподарські роботи на угіддях іноземця в Молдові.

Наразі, стосовно «аграрних рекрутерів» направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», а що стосується втікачів то прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість «бажаючих» незаконно потрапити за кордон чоловіків, – 47. Всього ділки, серед яких був і правоохоронець, планували переправити через кордон сто чоловіків і заробити на цьому мільйон доларів.