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Двоє чоловіків за "послугу" нелегального перетину кордону планували "розплатитися" працею

Чоловіків загітував на таку "схему" житель Молдови.

Двоє чоловіків за "послугу" нелегального перетину кордону планували "розплатитися" працею
Затримані нелегали та організатор
Фото: ДПСУ

У Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Удобне затримали двох осіб, які планували переправити до Молдови двох чоловіків-нелегалів, які за таку "послугу" мали розплатитися своєю працею.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Протиправну схему організував 25-річний громадянин Молдови, який саме приїхав в Україну до свого неповнолітнього брата та втягнув його у "схему".

"Клієнтів довго не шукав – запропонував «мігрувати» двом своїм знайомим. Неповнолітній брат мав переводити порушників через кордон, а самому організатору залишалося тільки контролювати процес", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби. 

Зазначається, що "клієнти" за послугу з незаконного перетинання державного кордону планували розплатитись фізичною працею, виконуючи сільськогосподарські роботи на угіддях іноземця в Молдові.

Наразі, стосовно «аграрних рекрутерів» направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», а що стосується втікачів то прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість «бажаючих» незаконно потрапити за кордон чоловіків, – 47. Всього ділки, серед яких був і правоохоронець, планували переправити через кордон сто чоловіків і заробити на цьому мільйон доларів. 

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