Окупанти обстріляли Дергачі, є постраждалі

Сьогодні окупанти знову вдарили по місту Дергачі Харківського району.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На цей час відомо про двох постраждалих.

71-річна жінка має гостру реакцію на стрес та 75-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Інформація оновлюється, зазначив голова ОВА.