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Окупанти обстріляли Дергачі, є постраждалі

Дані оновлюються.

Окупанти обстріляли Дергачі, є постраждалі
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Сьогодні окупанти знову вдарили по місту Дергачі Харківського району. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На цей час відомо про двох постраждалих.

71-річна жінка має гостру реакцію на стрес та 75-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Інформація оновлюється, зазначив голова ОВА.

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