Окупанти обстріляли Дергачі, є постраждалі

Сьогодні окупанти знову вдарили по місту Дергачі Харківського району.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
На цей час відомо про двох постраждалих.
71-річна жінка має гостру реакцію на стрес та 75-річний чоловік отримав вибухове поранення.
Інформація оновлюється, зазначив голова ОВА.
- Вранці російські окупаційні війська завдали удари касетними боєприпасами по Куп'янськ-Вузловому на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджене місцеве кладовище, постраждала 71-річна жінка.