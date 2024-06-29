На окупованих територіях Луганщини росіяни передаватимуть житло російським військовим

Окупанти не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства та вимагають спершу отримати російський паспорт.

Колаборанти на ТОТ Луганщини розглянули внесення змін до місцевого “закону” за яким окупаційні адміністрації здійснюють виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень на житлові приміщення, які визнали "безгосподарними".

Про це пише Центр нацспротиву.

Зокрема, так званим "законом" передбачається надання в користування житлових приміщень, які окупанти визнали “безгосподарними” в першу чергу для службовців відомств “силового блоку, працівникам соціальної сфери, а також громадянам, які втратили житло та стоять на обліку як такі, що потребують житлових приміщень.

"Окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів що наближені до лінії фронту задля використання цивільних будівель для розміщення військових. Російські окупаційні адміністрації виділяють таке житло і для цивільних службовців, яких завозять для роботи в окупаційних органах з рф. А також такі квартири й будинки за низькими цінами продаються росіянам, що мають намір заселитись на ТОТ України", — пише ЦНС.

Таким чином Кремль намагається повністю русифікувати захоплені території за рахунок мігрантів.

"Росіяни не звертають увагу на можливі технічні особливості приміщень та відхилення від встановлених норм. Що вказує на нехтування питанням безпеки проживання та можливе заселення з перевищенням вимог по площі для однієї особи. Такі допуски внесені для створення можливостей заселення найменш вибагливих мешканців росії та мігрантів з Центральної Азії", — додають у спротиві.

Росіяни не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства та вимагають їх переоформлення, вле спершу власники нерухомості повинні отримати російський паспорт