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Росіяни обстріляли кладовище на Харківщині, постраждала жінка

Також окупанти вкотре обстріляли село Одноробівка.

Росіяни обстріляли кладовище на Харківщині, постраждала жінка
Фото: Харківська міська рада

Вранці 29 червня російські окупаційні війська завдали удари касетними боєприпасами в Куп'янськ-Вузловому. Внаслідок удару пошкоджене місцеве кладовище.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки 70-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували до медичного закладу. 

Також окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв. 

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