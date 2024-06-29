Росіяни обстріляли кладовище на Харківщині, постраждала жінка

Вранці 29 червня російські окупаційні війська завдали удари касетними боєприпасами в Куп'янськ-Вузловому. Внаслідок удару пошкоджене місцеве кладовище.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки 70-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували до медичного закладу.

Також окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.