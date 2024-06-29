Росіяни обстріляли кладовище на Харківщині, постраждала жінка

Вранці 29 червня російські окупаційні війська завдали удари касетними боєприпасами в Куп'янськ-Вузловому. Внаслідок удару пошкоджене місцеве кладовище.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Унаслідок атаки 70-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували до медичного закладу.
Також окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.
- Обстріли Харківщини: вранці 29 червня під ворожі обстріли потрапили Богуславка і Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені домоволодіння, амбулаторія, пошта і навчальний заклад.
- У Варварівці Чугуївського району загинула 56-річна жінка. В селищі Білий Колодязь Чугуївського району поранена 62-річна жінка.