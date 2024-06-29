Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
Більше ніяких черг з дітьми для довідки в садок і школу: МОЗ спростив правила
Більше ніяких черг з дітьми для довідки в садок і школу: МОЗ спростив правила
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень

У Куп'янську-Вузловому пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень
Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 29 червня під ворожі обстріли потрапили Богуславка і Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені домоволодіння, амбулаторія, пошта і навчальний заклад.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 червня ворог завдав авіаційний удар по с. Богуславка Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Сьогодні вранці війська РФ обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.

У Варварівці Чугуївського району загинула 56-річна жінка. В селищі Білий Колодязь Чугуївського району поранена 62-річна жінка.

За процесуального керівництва Ізюмської, Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Унаслідок ворожого обстрілу в селі Циркуни пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies