Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень

У Куп'янську-Вузловому пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.

Вранці 29 червня під ворожі обстріли потрапили Богуславка і Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені домоволодіння, амбулаторія, пошта і навчальний заклад.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 червня ворог завдав авіаційний удар по с. Богуславка Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Сьогодні вранці війська РФ обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.

У Варварівці Чугуївського району загинула 56-річна жінка. В селищі Білий Колодязь Чугуївського району поранена 62-річна жінка.

За процесуального керівництва Ізюмської, Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Унаслідок ворожого обстрілу в селі Циркуни пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей.