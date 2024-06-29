Головне за ніч та ранок суботи, 29 червня: наслідки удару по Дніпру, 10 знищених "шахедів"

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними поліції, унаслідок вчорашнього ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі безвісти зниклими вважаються п'ятеро людей. Пошуки тривають.

Уночі 29 червня Сили ППО знищили всі 10 "шахедів", якими РФ атакувала Україну, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Відомо, що у ніч на суботу, 29 червня, ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарська РФ.

"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", — зазначив командувач.

Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 541 560 військових, 8073 танки, 14480 артилерійських систем і 360 літаків.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уранці 29 червня російські окупанти обстріляла село Наддніпрянське на Херсонщині, постраждали двоє людей.

"Російські військові від ранку обстрілюють населені пункти Херсонщини. Внаслідок атаки у селі Наддніпрянське постраждали двоє місцевих жителів", — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Із забійною травмою голови госпіталізували 41-річного чоловіка, йому надають необхідну допомогу.

У понеділок, 1 липня, адміністрація Джо Байдена повідомить про виділення Україні нового пакету озброєння на загальну суму у 150 мільйонів доларів. Інформацію про це поширює агенція Reuters.

За словами американських чиновників, Київ отримає комплекси з ракетами-перехоплювачами HAWK, які дозволять посилити протиповітряну оборону. Також до пакету входитимуть артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та інше необхідне озброєння та боєприпаси.

Допомога належатиме до програми, яка дозволяє президенту США використовувати зброю з власних запасів країни для посилення союзників, тож її надходження безпосередньо в зону бойових дій не має затягнутися.

За підрахунками Reuters, загальна саме військова допомога Сполучених Штатів Україні з 2022 року перетнула позначку у 50 мільярдів доларів.

Уперше за 60 років існування в канадській армії посади голови Штабу оборони її обійматиме жінка. Збройними силами північноамериканської країни керуватииме генерал-лейтенант Дженні Карігнан.

Про призначення військовослужбовиці на найвищий армійський пост прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосить на початку наступного тижня, пише CBC News. Її кандидатуру потім має затвердити генерал-губернатор, який є офіційним представником голови держави Канада - британського короля Чарльза ІІІ.

Карігнан вважається жінкою, що проклала шлях для рівності у лавах канадської армії. Її кар'єра у війську триває вже понад 30 років. Свого часу вона стала першою жінкою на бойовій посаді, яка отримала генеральське звання. Карігнан брала участь і в закордонних місіях: командувала інженерним загоном у Афаганістані, працювала у Боснії та Герцеговині та в Голанських висотах між Ізраїлем та Сирією.

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