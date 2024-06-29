Українські захисники уночі знищили 10 з 10 ворожих "Шахедів"

Ворожі цілі збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Вночі 29 червня Сили ППО знищили всі 10 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Відомо, що у ніч на суботу, 29 червня, ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ РФ.

"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", — зазначив командувач.