Українські захисники уночі знищили 10 з 10 ворожих "Шахедів"

Вночі 29 червня Сили ППО знищили всі 10 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук
Відомо, що у ніч на суботу, 29 червня, ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ РФ.
"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", — зазначив командувач.