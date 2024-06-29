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Українські захисники уночі знищили 10 з 10 ворожих "Шахедів"

Ворожі цілі збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Українські захисники уночі знищили 10 з 10 ворожих "Шахедів"
Українські військові
Фото: Генштаб

Вночі 29 червня Сили ППО знищили всі 10 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Відомо, що у ніч на суботу, 29 червня,  ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ РФ.

"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", — зазначив командувач.

Фото: Микола Олещук

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