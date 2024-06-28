Головне за п’ятницю, 28 червня: удар по багатоповерхівці в Дніпрі, бомбардування Нью-Йорка, повернення десятьох полонених

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли, нагороди до Дня Конституції, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 856-й день повномасштабної війни.

Сьогодні надвечір російська армія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Ракета влучила в дев'ятиповерхівку.

Станом на 20:40, кількість постраждалих збільшилась до 9. Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває.

У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. У квартирах, ймовірно, заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки. В одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання.

Станом на 19:55 було відомо, що 1 людина загинула. У МВС повідомляють, що жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. Одного з поранених врятували з автомобіля: його засипало частинами понівеченого будинку.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні ворог скинув авіабомби на Нью-Йорк Донецької області, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Російські окупаційні війська завдали бомбових ударів по Торецькій громаді, зокрема Нью-Йорку. Попередньо, ворог застосував "КАБ-250". Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до лікарні. Стан дитини оцінюється як важкий.

Пізніше Офіс Генпрокурора повідомив, що внаслідок обстрілу Нью-Йорка загинули четверо цивільних, ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, поранені – розпочато розслідування.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж дня ворог нарощував інтенсивність атак, намагався шукати шляхи, аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 131.

На Сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Наші воїни стійко тримали оборону.

Найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень станом на 20 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 червня – в новині.

Попри всі складнощі, з російського полону вдалося повернути ще десятьох наших людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повернувся в Україну:

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.

Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Також вдалося повернути пʼятьох цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні.

28 червня, у День Конституції, майже два десятки українських захисників отримали звання Героя України.

Відповідні укази оприлюднили на сайті Президента.

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, посадовців, громадських і культурних діячів, представників органів місцевого самоврядування. Вони отримали ордени Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого, княгині Ольги, "За заслуги", "За мужність", медалі "За працю і звитягу".

Зеленський присвоїв почесні звання артистам, художникам, будівельникам, учителям, діячам мистецтв, медикам, працівникам культури, сільського господарства та інших галузей.

У суботу, 29 червня, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 24:00, повідомляє "Укренерго".

"29 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", — ідеться у повідомленні.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!