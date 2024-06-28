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Поблизу Монблану загинули четверо альпіністів за два дні

Троє людей загинули з французького боку, ще один - з італійського.

Поблизу Монблану загинули четверо альпіністів за два дні
Поблизу Монблану загинули четверо альпіністів за два дні (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

За два дні, 26 та 27 червня, поблизу Монблану загинули четверо альпіністів.

Про це повідомляє ANSA.

Троє людей загинули з французького боку, ще один - з італійського.

Принаймні у двох випадках до трагедії призвів  рясний сніг, який все ще був на великій висоті. Після багатьох років низьких опадів і високих температур звичка знаходити його вже на певній висоті зникла. Тому без відповідних запобіжних заходів існує ризик посковзнутися.

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Останньою жертвою став польський альпініст, який загинув вчора під час сходження на Монблан за звичайним французьким маршрутом.

Того ж дня інший альпініст, 36-річний житель Тайваню, загинув після падіння з висоти 250 метрів. 

Також загинув 50-річний турист, його тіло знайшли вчора пізно вранці біля підніжжя водоспаду неподалік від маршруту Тур дю Монблан, який пролягає через Францію, Італію та Швейцарію. 

Крім того, 54-річний німецький альпініст загинув у середу в Валле-д'Аоста. На засніженій ділянці він, на відміну від своїх друзів, не вдягнув “кішки” і впав.

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