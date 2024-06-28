Поблизу Монблану загинули четверо альпіністів за два дні

Троє людей загинули з французького боку, ще один - з італійського.

За два дні, 26 та 27 червня, поблизу Монблану загинули четверо альпіністів.

Про це повідомляє ANSA.

Троє людей загинули з французького боку, ще один - з італійського.

Принаймні у двох випадках до трагедії призвів рясний сніг, який все ще був на великій висоті. Після багатьох років низьких опадів і високих температур звичка знаходити його вже на певній висоті зникла. Тому без відповідних запобіжних заходів існує ризик посковзнутися.

Останньою жертвою став польський альпініст, який загинув вчора під час сходження на Монблан за звичайним французьким маршрутом.

Того ж дня інший альпініст, 36-річний житель Тайваню, загинув після падіння з висоти 250 метрів.

Також загинув 50-річний турист, його тіло знайшли вчора пізно вранці біля підніжжя водоспаду неподалік від маршруту Тур дю Монблан, який пролягає через Францію, Італію та Швейцарію.

Крім того, 54-річний німецький альпініст загинув у середу в Валле-д'Аоста. На засніженій ділянці він, на відміну від своїх друзів, не вдягнув “кішки” і впав.