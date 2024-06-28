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Допомога Заходу: Україна отримає три системи ППО Patriot, IRIS-T, SAMP-T і ракети до них

Додаткові ракети для Patriot надають Німеччина, Данія, Нідерланди і Норвегія. 

Допомога Заходу: Україна отримає три системи ППО Patriot, IRIS-T, SAMP-T і ракети до них
Розгорнуті пускові установки Patriot
Фото: US Department of Defense

Міжнародні партнери найближчим часом нададуть Україні додаткові системи ППО та боєприпаси. Серед них три системи ППО Patriot, додаткові IRIS-T і SAMP-T.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Міжнародні партнери почули нас. Ми змогли переконати їх, що посилення ППО України — це найперший пріоритет. Італія передасть нам другу систему SAMP/T. Румунія надасть одну систему Patriot. Німеччина надасть одну систему Patriot і, крім неї, системи IRIS-T і Gepard. Нідерланди зараз збирають і передадуть нам ще одну систему Patriot", — заявив Шмигаль.

Крім того, США надали пріоритет для України в постачанні ракет для Patriot і NASAMS.

Також додаткові ракети для Patriot надають Німеччина, Данія, Нідерланди і Норвегія. Такі ракети окремо надасть також Іспанія.

Швеція надішле Україні 2 літаки радіолокаційного спостереження, що дасть змогу бачити повітряні цілі ще на підльоті на території ворога, і дозволить якісніше готуватися до відбиття атак.

"Сподіваємося отримати всі ці системи якнайшвидше і вже в найближчі місяці побачити результат цієї роботи", — додав Прем'єр.

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