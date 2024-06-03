Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T, — Reuters

Італія, ймовірно, надішле другу систему протиповітряної оборони SAMP/T в Україну у відповідь на прохання Києва посили ППО для відбиття російських ракетних атак, пише Reuters з посиланням на джерела.

Система ППО SAMP-T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати перехоплювати десятки цілей одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

За інформацією джерела Reuters, Італія готується відправити систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак співрозмовник не назвав терміни доставки.

Як зазначають у Reuters, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки України. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом.

Усі поставки зброї для України перебувають під державною таємницею і уряд Італії ніколи не оприлюднював точний список озброєння, яке отримував Київ.

Газета Corriere della Sera повідомила, що італійський уряд може дати "зелене світло" новим поставкам після саміту лідерів G7, який відбудеться в Італії 13-15 червня.