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Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T, — Reuters

Ймовірно, Італія готує 9-й пакет військової допомоги Україні, який оголосять після саміту G7.

Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T, — Reuters
ЗРК SAMP/T
Фото: mil.in.ua

Італія, ймовірно, надішле другу систему протиповітряної оборони SAMP/T в Україну у відповідь на прохання Києва посили ППО для відбиття російських ракетних атак, пише Reuters з посиланням на джерела.

Система ППО SAMP-T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати перехоплювати десятки цілей одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

За інформацією джерела Reuters, Італія готується відправити систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак співрозмовник не назвав терміни доставки.

Як зазначають у Reuters, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки України. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом.

Усі поставки зброї для України перебувають під державною таємницею і уряд Італії ніколи не оприлюднював точний список озброєння, яке отримував Київ.

Газета Corriere della Sera повідомила, що італійський уряд може дати "зелене світло" новим поставкам після саміту лідерів G7, який відбудеться в Італії 13-15 червня.

  • Раніше газета La Repubblica, зазначала, що прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7 планує оголосити новий пакет військової допомоги для України на тлі загострення ситуації навколо Часового Яру на Донеччині.
  • Палата депутатів італійського парламенту у лютому схвалила рішення уряду, у якому йдеться про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року. Нашій державі надаватимуть зброю, транспортні засоби і обладнання.
  • Також у листопаді минулого року п’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.
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