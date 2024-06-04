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Президент Болгарії розкритикував допомогу НАТО Україні і заявив про ризик "ядерного Армагедону"

Так Радев відреагував на дозвіл західних держав бити вглиб території Росії.

Президент Болгарії розкритикував допомогу НАТО Україні і заявив про ризик "ядерного Армагедону"
Президент Болгарії Румен Радев
Фото: Пресслужба президента Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев розкритикував допомогу НАТО Україні та звинуватив блок в участі Росії у війні, передає "Радіо Свобода".

Радев також заявив, що долучення Альянсу до війни загрожує "ескалацією" та "ядерним Армагедоном" і тим самим озвучив наратив Кремля про те, що НАТО нібито винне у розв'язанні війни в Україні та що це веде до ядерної ескалації.

"Із рішенням дозволити обстріли західною зброєю території Росії та з формалізацією відправки радників та інструкторів на лінію фронту ці "червоні лінії" вже перейдені і, на жаль, наші політики стають частиною таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають із цього", - сказав Радев.

Також болгарських президент наголосив, що ніколи не стверджував, що його держава вирішила відправити свої війська до України.

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