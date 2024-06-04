Італія передасть Україні другу систему ППО, але проти використання її зброї по Росії

Італія передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMPT/T. Система надійде в новому італійському пакеті допомоги, зміст якого тримається в секреті. Але надання ППО, до якого закликала Україна, не буде прихованим, наводить слова міністра газета La Repubblica.
"... відомо, що ми надішлемо Samp-T, який є інструментом протиповітряної оборони, тому захист, про який нас просила сама Україна, це не секрет", – сказав Тані.
Міністр закордонних справ додав, що його країна не надсилатиме своїх військових в Україну. Також Італія проти використання її озброєння по цілях у Росії.
- Про ймовірну передачу другої установки ППО від Італії вчора писало агентство Reuters. За даними журналістів, вона мала увійти в дев'ятий пакет допомоги, який хочуть оголосити після саміту Group of 7, що пройде в Італії цього місяця.
- Учора ввечері підготовку до передачі цієї систем підтвердив міністр закордонних справ.