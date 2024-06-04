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Італія передасть Україні другу систему ППО, але проти використання її зброї по Росії

Також Італія не надсилатиме в Україну своїх військових. 

Італія передасть Україні другу систему ППО, але проти використання її зброї по Росії
Фото: EPA/UPG

Італія передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMPT/T. Система надійде в новому італійському пакеті допомоги, зміст якого тримається в секреті. Але надання ППО, до якого закликала Україна, не буде прихованим, наводить слова міністра газета La Repubblica.

"... відомо, що ми надішлемо Samp-T, який є інструментом протиповітряної оборони, тому захист, про який нас просила сама Україна, це не секрет", – сказав Тані.

Міністр закордонних справ додав, що його країна не надсилатиме своїх військових в Україну. Також Італія проти використання її озброєння по цілях у Росії.

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