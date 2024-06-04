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Байден готується підписати свій перший антиміграційний указ

Різка зміна політики президента щодо питання, яке турбує виборців.

Байден готується підписати свій перший антиміграційний указ
Джо Байден

Джо Байден більше не має наміру дотримуватися максимально відкритої міграційної політики: американські ЗМІ стверджують, що у вівторок президент підпише указ, спрямований на зменшення кількості шукачів притулку. 

Як зазначає The Guardian, цей документ передбачає заходи, подібні до тих, які у 2018 році запроваджував попередник Байдена у Білому домі Дональд Трамп. Прикордонній службі буде дозволено закривати кордон з Мексикою для мігрантів, якщо їхня кількість перевищуватиме поріг у 2500 людей на день. А тих, хто потраплятиме на територію США незаконно, можна буде депортувати без розгляду їхніх клопотань про захист.

Таку різку зміну у ставленні Байдена до міграційної ситуації експерти пояснюють передвиборчою кампанією. Згідно з опитуваннями, проблеми на південному кордоні турбують американців ледь не найбільше. І саме вирішення цього питання вони очікують від наступного президента.

Раніше Байден неодноразово критикував Трампа через його жорстку антиміграційну політику. 

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