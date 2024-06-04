Байден готується підписати свій перший антиміграційний указ

Джо Байден більше не має наміру дотримуватися максимально відкритої міграційної політики: американські ЗМІ стверджують, що у вівторок президент підпише указ, спрямований на зменшення кількості шукачів притулку.

Як зазначає The Guardian, цей документ передбачає заходи, подібні до тих, які у 2018 році запроваджував попередник Байдена у Білому домі Дональд Трамп. Прикордонній службі буде дозволено закривати кордон з Мексикою для мігрантів, якщо їхня кількість перевищуватиме поріг у 2500 людей на день. А тих, хто потраплятиме на територію США незаконно, можна буде депортувати без розгляду їхніх клопотань про захист.

Таку різку зміну у ставленні Байдена до міграційної ситуації експерти пояснюють передвиборчою кампанією. Згідно з опитуваннями, проблеми на південному кордоні турбують американців ледь не найбільше. І саме вирішення цього питання вони очікують від наступного президента.

Раніше Байден неодноразово критикував Трампа через його жорстку антиміграційну політику.