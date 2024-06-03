США на Саміті миру представлятимуть радник із нацбезпеки Салліван і віцепрезидентка Гарріс

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Швейцарії для участі в Саміті миру.

Про це повідомляє "Інтерфаакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Віцепрезидентка підтвердить прихильність адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і міцного миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН. Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України в його захисті від триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван також приєднається до віцепрезидентки і представлятиме Штати на саміті.