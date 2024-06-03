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США на Саміті миру представлятимуть радник із нацбезпеки Салліван і віцепрезидентка Гарріс

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

США на Саміті миру представлятимуть радник із нацбезпеки Салліван і віцепрезидентка Гарріс
Камала Гарріс
Фото: ЕРА/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Швейцарії для участі в Саміті миру.

Про це повідомляє "Інтерфаакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Віцепрезидентка підтвердить прихильність адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і міцного миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН. Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України в його захисті від триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван також приєднається до віцепрезидентки і представлятиме Штати на саміті.

  • 15-16 червня у Швейцарії відбудеться інавгураційний Саміт миру, ініційований Україною. На сьогодні підтвердили участь у заході 107 країн і міжнародних організацій.
  • Президент Володимир Зеленський говорив, що в разі неприїзду до Швейцарії Джо Байдена, президенту США "стоячи плескатиме Путін". Тоді радник Білого дому Джон Кірбі не зміг озвучити інформацію щодо представництва Сполучених Штатів на саміті. Однак, ін запевнив, що рівень підтримки України не змінюється і не залежить від того, чи вирушить Байден на зустріч.
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