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Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та міжнародних організацій

Із лідерами деяких країн Зеленський зустрівся у Сингапурі і Манілі.

Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та міжнародних організацій
Сергій Никифоров
Фото: Instagram

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише "Укрінформ".

"107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав Президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі", – зазначив Никифоров. 

Він зазначив, що Зеленський взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", щоб "достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи – Саміту миру".

  • Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.
  • Українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
  • За словами Зеленського, Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту. За його словами, цьому є підтвердження 106 союзників.
  • Тим часом Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру. Імовірною причиною цього нібито є те, що на саміті не буде присутня Росія. Із такої ж причини на Саміті не буде і Китаю. Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі – присутність на заході і України, і Росії.
  • Невідомо, чи приїде на Саміт миру президент США Джо Байден. Раніше з'явилася інформація, що Байден замість саміту миру в Швейцарії може обрати збір коштів у Каліфорнії.
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