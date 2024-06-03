Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та міжнародних організацій

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише "Укрінформ".
"107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав Президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі", – зазначив Никифоров.
Він зазначив, що Зеленський взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", щоб "достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи – Саміту миру".
- Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.
- Українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- За словами Зеленського, Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту. За його словами, цьому є підтвердження 106 союзників.
- Тим часом Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру. Імовірною причиною цього нібито є те, що на саміті не буде присутня Росія. Із такої ж причини на Саміті не буде і Китаю. Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі – присутність на заході і України, і Росії.
- Невідомо, чи приїде на Саміт миру президент США Джо Байден. Раніше з'явилася інформація, що Байден замість саміту миру в Швейцарії може обрати збір коштів у Каліфорнії.