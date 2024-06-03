Нідерланди дозволили Україні бити по військових цілях у Росії їхніми F-16

Вимога одна – Україна має дотримуватися міжнародного права і вражати лише ті цілі, які необхідно вразити задля самооборони.

Прем'єр-міністр Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що Україні буде дозволено застосовувати надані її країною винищувачі F-16 для ударів по цілях на території Росії. Про це вона сказала в інтерв'ю Politico під час сінгапурського саміту.

Оллонгрен зазначила, що її країна не встановлюватиме обмеження, як це зробила Бельгія. Натомість Нідерланди збережуть той самий принцип, який встановлено при передачі будь-якої іншої зброї.

Єдина вимога до України – дотримуватися міжнародного права.

"Ми лише просимо їх дотримуватися міжнародного права та права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, що означає, що вони використовують це для враження військових цілей, які їм потрібно вразити задля самооборони", – сказала Оллонгрен.

Минулого тижня про те, що Нідерланди не проти ударів їхніми F-16 по військових цілях у Росії, говорила міністерка закордонних справ країни. Вона сказала, що для самооборони немає кордонів для застосування зброї, писало Радіо Свобода.