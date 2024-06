Американський медіамагнат Мердок побрався з близькою до олігарха Абрамовича росіянкою

93-річний медіамагнат Руперт Мердок, близький до республіканця Дональда Трампа, одружився вп'яте ‒ на колишній тещі російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це пише Associated Press з посиланням на корпорацію NewsCorp.

Мердок і Єлена Жукова, 67-річна молекулярна біологиня, одружилися цієї суботу у Каліфорнії. Пара оголосила про заручини в березні. Дочка Жукової Дар'я ‒ від шлюбу з бізнесменом із нафтової галузі Олександром Жуковим ‒ колишня дружина Абрамовича та засновниця музею сучасного мистецтва "Гараж" у Москві.

Раніше Мердок був одружений з моделлю та акторкою Джеррі Голл. Вони побралися у 2016 році і розлучилися в 2020-му.

Імперія Мердока

Восени минулого року Мердок залишив посаду керівника компанії Fox News і медіахолдингу News Corp, ставши почесним головою правління. У медіаімперії, яка охоплює континенти, його замінив син Лаклан.

1952 року Мердок успадкував від батька газету в рідній Австралії. За десятиліття він побудував новинний та розважальний бізнес, який став відомий у Сполучених Штатах та Великобританії.

Під контролем Мердока перебувають ЗМІ, кінокомпанії і книжкові видавництва в США, Великій Британії, Австралії та інших країнах.

У його власності є, зокрема, британські видання The Sun and The Times австралійські ‒ The Daily Telegraph, Herald Sun і The Australian та американські газети The Wall Street Journal і the New York Post, журнал National Geographic, одне з найбільших видавництв у світі HarperCollins, а також телеканали Sky News Australia і Fox News.

Канал Fox News, цілодобова мережа, заснована 1996 року, значно вплинув на індустрію, ставши популярним джерелом новин серед багатьох консервативних американських глядачів та політиків.

Статки Мердока та його родини оцінюються у 19,9 мільярдів доларів. Він посідає 94 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу.

Мердок і Трамп

Зазначимо, пік політичного впливу Мердока у США стався у 2016 році після несподіваного обрання популіста, республіканця Дональда Трампа президентом країни, пише The Guardian. Обидва стали тісно спілкуватися. “Це була техніка особистого лобіювання, яку вперше відточили у Великій Британії разом із Тетчер, Блером, Кемероном і Джонсоном і яка передбачала відвідування будинку № 10 через чорний хід”, ‒ зазначає видання.

Додамо, телеканал Fox News і його ведучі повністю підтримали заяви Трампа про фальсифікацію виборів у 2020 році, включно з дивними і неправдивими твердженнями про те, що Dominion (компанія, яка займається обладнанням для голосування) причетна до змови. Компанія подала позов про наклеп і Fox зрештою був змушений виплатити 787,5 мільйонів доларів, щоб врегулювати ситуацію перед шеститижневим судовим розглядом.

Внутрішні електронні листи Fox показали, що інсайдери компанії знали ‒ заяви про виборче шахрайство є неправдими. Йдеться і про слова самого Мердока, який заявив, що наполягання Трампа про перемогу було “в значній мірі злочином”.