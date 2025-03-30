Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"

Військове керівництво не намагається врятувати бійців під час навчань з форсування водних перешкод.

Російські солдати під час навчань з форсування водних перешкод у Херсонській області масово тонуть, водночас військове командування не намагається рятувати їх.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За даними агента з числа військовослужбовців 80-ї омсбр ЗС РФ, окупанти зазнають втрат на тренуваннях з форсування водних перешкод у Херсонській області. Новобранців відправляють туди із тренувального табору у Криму для підготовки до штурмів островів Дніпра.

Тренування проходять у жорсткому режимі — солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, внаслідок чого багато хто випадає та тоне. Командири навіть не намагаються їх урятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців уже йде на десятки, але заняття продовжуються.

Як додають партизани, після такої "підготовки", новоприбулих малими групами відправляють на штурм островів по 2–3 особи. Там їх просто викидають на берег із завданням закріпитися – без прикриття та нормальної евакуації.

"Відповідно, завдання не виконуються, і вони продовжують зазнавати втрат. У процесі відправлення таких груп один командир сказав: "Ну зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну", — розповіли партизани.