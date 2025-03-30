Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Окупанти завдали ударів “шахедами” по Харкову, пошкоджено будівлю військового шпиталю (оновлено)
Окупанти завдали ударів “шахедами” по Харкову, пошкоджено будівлю військового шпиталю (оновлено)
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1,3 тисячі авіабомб і 9 ракет

Також ворог запустив по Україні понад 1000 ударних дронів.

За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1,3 тисячі авіабомб і 9 ракет
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулого тижня РФ запустила по Україні понад 1000 ударних дроні та 1310 авіабомб. Лише за вчорашній вечір через російські удари по Харкову 2 людей загинули, понад 30 цивільних поранені.

На масовані обстріли РФ по Харкову відреагував президент Володимир Зеленський.

"Учорашній російський удар по Харкову, на жаль, забрав життя двох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 30 людей поранено. Усім надана необхідна допомога. Дякую нашим рятівникам та медикам, які щоденно працюють заради наших людей", — зазначає глава держави.

Протягом тижня під ударом була більшість регіонів України, РФ застосувала 1310 керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість – "шахеди", ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою. 

Значну частину вдалося збити силам ППО і мобільним вогневим групам.

"Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей", — додає Президент.

Глава держави висловив вдячність всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку. "Стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення. Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну".

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies