Упродовж минулого тижня РФ запустила по Україні понад 1000 ударних дроні та 1310 авіабомб. Лише за вчорашній вечір через російські удари по Харкову 2 людей загинули, понад 30 цивільних поранені.

На масовані обстріли РФ по Харкову відреагував президент Володимир Зеленський.

"Учорашній російський удар по Харкову, на жаль, забрав життя двох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 30 людей поранено. Усім надана необхідна допомога. Дякую нашим рятівникам та медикам, які щоденно працюють заради наших людей", — зазначає глава держави.

Протягом тижня під ударом була більшість регіонів України, РФ застосувала 1310 керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість – "шахеди", ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

Значну частину вдалося збити силам ППО і мобільним вогневим групам.

"Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей", — додає Президент.

Глава держави висловив вдячність всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку. "Стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення. Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну".