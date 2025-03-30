Українські дрони знищили польові склади росіян на Харківщині

На Харківському напрямку українські дрони знищили 5 ворожих бронемашин та польові склади росіян.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", — кажуть військові.

Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" за декілька вильотів знищили 5 ворожих бронемашин, а також завдали фінальних ударів на ворожих польових складах. "Палало так, що з космосу було видно", — додають у "Хортиці".