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Українські дрони знищили польові склади росіян на Харківщині

Сили оброни знищили також 5 ворожих бронемашин.

Українські дрони знищили польові склади росіян на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку українські дрони знищили 5 ворожих бронемашин та польові склади росіян.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", — кажуть військові.

Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" за декілька вильотів знищили 5 ворожих бронемашин, а також завдали фінальних ударів на ворожих польових складах. "Палало так, що з космосу було видно", — додають у "Хортиці".

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