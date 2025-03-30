Головне за ніч та ранок неділі, 30 березня: удари “шахедами” по Харкову, понад 220 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 223 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, землетрус у М'янмі.

Станом на 11:00 30 березня кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів “шахедами” по Харкову зросла до 35, серед них 5 дітей.

13 людей у лікарні, одна дівчина-підліток – у важкому стані.

За повідомленням Генштабу, ввечері 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у Харкові. Внаслідок ураження БпЛА типу “Shahed” пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення.

Понад 90 боєзітнень відбулося на Покровському напрямку, ще 31 — на Курському.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1510 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

РФ уночі запустила по Україні 111 безпілотників.

Сили ППО знищили 65 "шахедів", 35 безпілотників-імітаторів не досягли цілей.

У М'янмі унаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався 28 березня, кількість загиблих зросла до 1600 осіб, ще 3400 людей вважаються зниклими безвісти.

Більше інформації – в новині.

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