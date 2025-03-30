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На Куп'янському напрямку Сили оборони знищили ворожу переправу через річку Оскіл

Ворог застосовує застралілі танки Т-55 для переміщення особового складу на Куп'янському напрямку.

На Куп'янському напрямку Сили оборони знищили ворожу переправу через річку Оскіл
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Сили оборони знищили міст через р. Оскіл в районі Дворічної Харківської області, який росіяни звели для переправи на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Російська армія не полишає намірів навести переправу в районі Дворічної для перекидання техніки на західний берег річки Оскіл. Для наведення переправи було застосовано важкий механізований міст. Українські військові успішно знищили ворожу інженерну техніку", — кажуть військові.

В ОСУВ додають, що російська армія продовжує використовувати застарілі зразки бронетанкового озброєння, зокрема танки Т-55, переобладнані для переміщення особового складу на передові позиції та в райони зосередження на куп'янському напрямку.

Сили оборони успішно знищують ворожу бронетехніку. Оператори ударних дронів бригади "Помста" з підрозділу РУБпАК "Фенікс" завдали нищівного удару по техніці окупантів. За останні тижні було знищено сотні одиниць військового транспорту, що перевозив боєприпаси, озброєння та матеріально-технічне забезпечення ворога.

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