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Сили оборони: ворог намагається переправитись через річку Оскіл на Харківщині

Українські військові знищують дронами ворожі човни разом із особовим складом росіян.

Сили оборони: ворог намагається переправитись через річку Оскіл на Харківщині
Фото: Генштаб

На Харківському напрямку Сили оборони фіксують спроби армії РФ переправитись через річку Оскіл на надувних човнах. 

Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов, пише "Радіо Свобода".

"Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БПЛА активно працюють — ці їх спроби залишаються невдалими...", – заявив Рубцов.

Він додав, що "аеророзвідка визначає ці спроби ворога, а пілоти дронів й бомбери знищують човни та особовий склад росіян".

  • Російська армія створює передумови для захоплення Куп’янська на Харківщині, для чого форсує Оскіл у районі Дворічної та намагається просуватися вздовж берега з півночі на південь, веде бої в районі Сеньківки, намагається форсувати річку і просуватися назустріч.
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