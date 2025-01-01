Сили оборони: ворог намагається переправитись через річку Оскіл на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони фіксують спроби армії РФ переправитись через річку Оскіл на надувних човнах.

Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов, пише "Радіо Свобода".

"Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БПЛА активно працюють — ці їх спроби залишаються невдалими...", – заявив Рубцов.

Він додав, що "аеророзвідка визначає ці спроби ворога, а пілоти дронів й бомбери знищують човни та особовий склад росіян".