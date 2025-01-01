Головнокомандувач ЗСУ нагородив українських захисників за бойові дії на Курському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив українських захисників.
Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook.
"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", — написав Головком.
Сирський відзначив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.
"30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників. Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", — наголошує Головнокомандувач.
- Від початку 2024 року загальні втрати окупантів складають понад 421 тисячу осіб вбитими і пораненими.