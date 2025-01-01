Головнокомандувач ЗСУ нагородив українських захисників за бойові дії на Курському напрямку

Втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив українських захисників.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook.

"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", — написав Головком.

Сирський відзначив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.

"30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників. Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", — наголошує Головнокомандувач.