Сирський назвав втрати армії РФ за 2024 рік

Головком провів підсумкову нараду та окреслив основні завдання ЗСУ на наступний рік.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів пісумкову нараду та озвучив втрати російської армії за 2024 рік. Також Головком окреслив пріоритети для ЗСУ та назвав кількість втрат ворог за цей рік.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у соцмережах.

Сирський заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних сил і протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

"Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу — стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike", — підкреслив Сирський.

За словами генерала, ЗСУ нищить ворога всіма можливими засобами.

"Від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну", — повідомив Головком.

Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

Також, Сирський підкреслив, що у 2024 році у Збройних силах України були створені Сили безпілотних систем.

"Нарощуємо цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни", - зазначив Сирський.

Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених російських цілей зросла в 3,7 раза.

"Також у цьому році ми збільшили терміни базової підготовки мобілізованих. Адже якісна підготовка є умовою збереження життів наших воїнів, на чому наголошую постійно", — заявив Сирський.

Головнокомандувач визначив пріоритети на наступний рік і поставив конкретні завдання командуванням та управлінням. Сирський також подякував воїнам ЗСУ за стійкість оборони України в неймовірно важких умовах.