Минулої доби російська армія завдала майже 400 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби росіяни завдали 397 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив авіаційний удар по Новодарівці.
237 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку.
6 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку, Новоданилівку та Малу Токмачку.
153 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
- В ніч на 27 грудня російська окупаційна армія завдала удару по Запоріжжю.