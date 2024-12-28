Минулої доби російська армія завдала майже 400 ударів по Запорізькій області

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

153 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку, Новоданилівку та Малу Токмачку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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