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Росіяни тримають у Середземному морі три ракетоносії із загальним залпом 26 "Калібрів

В Чорному морі росіяни тримають 1 бойовий корабель.

Росіяни тримають у Середземному морі три ракетоносії із загальним залпом 26 "Калібрів
Фото: ОК "Південь"

В Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Про це інформують ВМС України.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Чорному морі росіяни тримають 1 бойовий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", водночас ракети відсутні.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 1 судно, яке продовжило рух з протоки Босфор.

Фото: ВМС

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