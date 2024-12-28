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У Києві демонтували літери та радянські символи на Алеї міст-героїв

У музейному комплексі заявили про переосмислення міфу радянського тоталітарного режиму.

У Києві демонтували літери та радянські символи на Алеї міст-героїв
Демонтаж на Алеї міст-героїв
Фото: Facebook

Національний музей історії України у Другій світовій війні на своїй сторінці у Facebook повідомив про демонтаж літер та зображень радянської медалі "Золота зірка" з Алеї міст-героїв у столиці.

Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України оглянули барельєфи та склали документ, в якому обґрунтували необхідність демонтажу назв міст та радянських символів.

У музеї стверджують, що це "важливий та символічний крок" щодо "переосмислення одного із основоположних пропагандистських міфів радянського тоталітарного режиму". Історики вказують на відсутність критеріїв для рішення про недання звання "міста-героя" та суто ідеологічну мету "імплементації міфу про велику вітчизняну війну". 

Судячи зі світлин, демонтаж відбувся щонайменше на тих стелах, які були присвячені Москві, Новоросійську та Мінську. 

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