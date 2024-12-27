Генштаб: найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Також росіяни активні на Лиманському, Времівському напрямках та на Курщині.

Станом на 22:00 27 грудня відбулося 158 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Лиманському, Времівському напрямках та на Курщині.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

За сьогодні противник завдав по території України 37 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 43 КАБ), використав для ураження 808 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська.

За попередніми підрахунками українські захисники за сьогодні на даному напрямку знищили та поранили 72 окупанти, також знищили танк, дві артилерійські системи, протитанковий засіб, чотири одиниці автомобільної техніки, три засоби зв’язку та 29 БпЛА, крім цього, значно пошкодили бойову броньовану машину та дев’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки та Лозової. Чотири атаки противника відбито Силами оборони. На даний час точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі. Наші воїни відбили атаки окупантів.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази намагалися просуватись вперед в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку активність окупантіа з початку доби складала п’ять бойових зіткнень. Штурмові дії відбувались поблизу Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали десять атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Всі атаки зупинено.

Від початку доби ворог 52 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Отримали жорстку відсіч від наших захисників.

За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 382 окупанти, 196 з них - безповоротно. Знищено чотири автомобілі, бойову броньовану машину, засіб спостереження “Муром-М”, засіб РЕБ, сім засобів зв’язку, БпЛА “Ланцет” та мотоцикл.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового, де українські захисники відбили всі атаки.

На Времівському напрямку наші війська зупинили 17 атак противника поблизу Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено два невдалі штурми позицій українських воїнів.

В Курській області українські захисники відбили 22 наступальні дії загарбників. Російська авіація завдала 15 ударів, застосувавши 18 керованих авіаційних бомб по своїй території.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.